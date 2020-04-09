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اقتصاد

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه.. وتباين بأداء مؤشراتها في ختام التعاملات

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلها عمليات بيع من المستثمرين العرب والأجانب.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 553.2 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 2.3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية. 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 2.24 في المائة ليبلغ مستوى 97ر10321نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 63ر0 في المائة ليبلغ مستوى 22ر1041 نقطة، كما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 37ر 0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 6ر1062 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم سجلت أسعار أسهم 53 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 78 شركة، وحافظت 39 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.

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