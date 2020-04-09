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أخبار العالم

بالـ sms.. باكستان تطلق أكبر برنامج في تاريخها للحماية من كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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محمد علي

أطلقت باكستان أكبر برنامج حكومي للحماية الاجتماعية في تاريخ البلاد اليوم الخميس، مع خطط لإنفاق ما يقرب من مليار دولار على  فقراء البلاد في محاولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد 19، وفق  ما ذكرت شبكة سي ان ان.

ويعزز البرنامج  حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد لمساعدة المواطنين الأكثر تضررا من الإغلاق المستمر في البلاد ، وفقا  لما قالته سانية نيشتار ، المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء عمران خان .

 

قالت نيتشار إن البرنامج هو لتخفيف من حدة الفقر والسلامة الاجتماعية وآثار الفيروس القاتل.


ويهدف البرنامج  إلى رعاية 12 مليون أسرة ، و مساعدتها على "شراء حصص الإعاشة منعا للجوع".


استخدمت السلطات رسائل SMS وأرقام بطاقات الهوية الوطنية من الهيئة الوطنية للبيانات لتحديد العائلات المحتاجة والاتصال بها.


ووفقًا لأمير جاويد ، الأستاذ المساعد في السياسة والتنمية بجامعة لاهور للعلوم الإدارية، فإن البنية التحتية الاجتماعية القائمة في باكستان تمنح البلاد "ميزة طفيفة على البلدان النامية الأخرى" لطرح مثل هذا البرنامج الطموح ، ولكن القضايا المتعلقة بجمع البيانات لصرف المعونات قد تحد بها بعض المشكلات.

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