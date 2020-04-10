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برلمان

برلماني: من الصعب تخصيص ميزانية منفصلة لمكافحة وباء كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
علق النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على مخصصات وزارة الصحة بالموازنة الجديدة، والمقدرة بـ 96.8 مليار جنيه بزيادة 23.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي المقدرة بـ 73 مليار جنيه. 

وقال النائب عصام الفقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الزيادة المقدرة بـ 23.8 مليار جنيه، جيدة، ومن الممكن دراسة زيادتها عند مناقشة الموازنة الجديدة بالبرلمان. 

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن  زيادة مخصصات وزارة الصحة بالموازنة الجديدة، أمرا هاما، خاصة في ظل الأزمة الطاحنة التي نمر بها الآن. 

في السياق ذاته، صرح "الفقي" أنه من الصعوبة، القيام بتخصيص موازنة منفصلة لإجراء الأبحاث على علاج كورونا، وإنما تدخل ضمن مخصصات وزارة الصحة. 
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