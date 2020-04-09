الصحة تكشف رحلة نتائج تحاليل فيروس كورونا من إيجابي لـ سلبي.. كيف ومتى يحدث التحول؟..متى يتم تحليل الـ PCR وإرسال المصابين بكورونا لمستشفى العزل؟.. المعامل المركزية تجيب

مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة:
النتائج تتحول من إيجابية إلي سلبية، بعد تعافي المريض من فيروس كورونا المستجد
بعد ظهور أول تحليل بسلبية الفيروس يتم عمل آخر بعد 48 ساعة
تحليل العينات يأخذ 6 ساعات، والتنقل والإجراءات تصل في 12 ساعة، وغالبًا لا تتعدى 24 ساعة
مصادر بالاطباء:
إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا
قالت الدكتورة نانسي الجندي، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن النتائج تتحول من إيجابية إلي سلبية، بعد تعافي المريض من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه يتم عمل تحاليل كل 48 ساعة، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية؛ وذلك حتي تظهر سلبية التحاليل تعافي المصاب، والمعالج ببروتوكول العلاج المتبع من وزارة الصحة.
وأكدت أنه بعد ظهور أول تحليل بسلبية الفيروس يتم عمل آخر بعد 48 ساعة، وبعد التأكد من عدم وجود الفيروس يتم إرجاعه إلى منزله.
وتابعت "تؤخذ المسحات لفيروس كورونا من الأنف والحلق، لا تؤخذ عينة دم، لأن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي، وعينة من مخاط الرئة في الحالات الحرجة".
أوضحت مدير المعامل المركزية، أن باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية، تتم متابعة المخالطين الذين لا تظهر عليهم أعراض بالحجر المنزلي لمدة 15 يوما، ويقوم الطب الوقائي بالمتابعة بالأسئلة اليومية لاكتشاف أي أعراض تظهر، كارتفاع درجات الحرارة، أو ظهور كحة أو ضيق تنفس وغيرها من أعراض فيروس كورونا، وحين ظهور أعراض يتم التعامل معه ببروتوكول التحليل وعمل pcr.
وقالت الدكتورة نانسي الجندي، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة، إنه على المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.
وأكدت أنه ليس كل مريض يذهب لعمل تحاليل فيروس كورونا، مضيفة أنه يجب الكشف عليه أولا من قبل طبيب بالمستشفى، ويحدد موقفه الطبي وهل يحتاج إلي تحليل أم لا؟.
وأشارت إلي أن بعد تحديد موقفه الطبي، ولم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، فلا داعي لعمل تحاليل بي سي آر pcr ، وإذا كان إيجابيا فيتم أخذ عينات منه من خلال مسحات من الأنف والحلق ويتم إرسالها للمعامل المركزية.
وأفادت الجندي، بأن تحليل العينات يأخذ 6 ساعات، والتنقل والإجراءات تصل في 12 ساعة، وغالبًا لا تتعدى 24 ساعة.
وأوضحت مدير المعامل المركزية، أن بروتوكول أخذ عينة فيروس كورونا المستجد، في حالة ظهور أعراض تتلخص في الآتي:
الذهاب لأقرب مستشفى وعمل أشعة على الصدر.
تحديد الطبيب المعالج موقف التحاليل.
أخذ مسحات من المريض عند ظهور أعراض.
إرسال المسحات إلى المعامل المركزية.
ظهور النتائج، اذا كانت إيجابية يتم إرساله إلى أقرب مستشفى مخصصة للعزل.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافين.
وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.
وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
بينما قالت مصادر طبية بنقابة الأطباء، انه يوجد 31 حالة مصابة من الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الزيتون التخصصي بالأميرية.
واكدت المصادر، أن الحالات المصابة بها طبيب واحد و30 من الأطقم الطبية المعاونة، واغلبهم ممرضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ثبتت إيجابيتهم للفيروس.
وأكدت المصادر، أن العدوى انتقلت إلى المستشفي بعد استقبال سيدة مسنة 72 عاما يوم 23 مارس الماضي، لعمل غسيل كلي، وتم حجزها بالرعاية المركزة بعد الغسيل الكلوي، وبعد عدة أيام ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا فتم إجراء تحليل لها وظهرت إيجابيته، ومع ذلك استمر حجزها بالمستشفى حتى وفاتها يوم 4 أبريل الجاري.
وأكدت المصادر أن "إصابات المستشفى جاءت بأقسام الاستقبال والرعاية المركزة والباطنة، وقسم مكافحة العدوي، ورغم ذلك تعمل المستشفى بكامل طاقتها في جميع الأقسام، ولم يتم غلق المستشفى أو الاستقبال.