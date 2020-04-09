الصحة تكشف رحلة نتائج تحاليل فيروس كورونا من إيجابي لـ سلبي.. كيف ومتى يحدث التحول؟..متى يتم تحليل الـ PCR وإرسال المصابين بكورونا لمستشفى العزل؟.. المعامل المركزية تجيب

مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة:

النتائج تتحول من إيجابية إلي سلبية، بعد تعافي المريض من فيروس كورونا المستجد

بعد ظهور أول تحليل بسلبية الفيروس يتم عمل آخر بعد 48 ساعة

تحليل العينات يأخذ 6 ساعات، والتنقل والإجراءات تصل في 12 ساعة، وغالبًا لا تتعدى 24 ساعة

مصادر بالاطباء:

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قالت الدكتورة نانسي الجندي، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن النتائج تتحول من إيجابية إلي سلبية، بعد تعافي المريض من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه يتم عمل تحاليل كل 48 ساعة، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية؛ وذلك حتي تظهر سلبية التحاليل تعافي المصاب، والمعالج ببروتوكول العلاج المتبع من وزارة الصحة.





وأكدت أنه بعد ظهور أول تحليل بسلبية الفيروس يتم عمل آخر بعد 48 ساعة، وبعد التأكد من عدم وجود الفيروس يتم إرجاعه إلى منزله.





وتابعت "تؤخذ المسحات لفيروس كورونا من الأنف والحلق، لا تؤخذ عينة دم، لأن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي، وعينة من مخاط الرئة في الحالات الحرجة".





أوضحت مدير المعامل المركزية، أن باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية، تتم متابعة المخالطين الذين لا تظهر عليهم أعراض بالحجر المنزلي لمدة 15 يوما، ويقوم الطب الوقائي بالمتابعة بالأسئلة اليومية لاكتشاف أي أعراض تظهر، كارتفاع درجات الحرارة، أو ظهور كحة أو ضيق تنفس وغيرها من أعراض فيروس كورونا، وحين ظهور أعراض يتم التعامل معه ببروتوكول التحليل وعمل pcr.









وقالت الدكتورة نانسي الجندي، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة، إنه على المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.