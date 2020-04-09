وزير التعليم: سنتعامل بالقانون مع أي مكتبة أو سايبر يتاجر بأبحاث الطلاب.. وسنرفض أبحاث الغشاشين

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن الحالة الوحيدة التي سيكون فيها المشروع البحثي المقدم من الطالب غير مقبول.





حيث قال وزير التربية والتعليم : لن نقبل أي بحث قائم على الغش أو النقل أو الشراء من اي جهة او شخص، فهذا مرفوض تماما .





وأضاف وزير التربية والتعليم: الوزارة سوف تأخذ موقفاً أكثر صرامة بشكل قانوني وأحيانا جنائي مع جميع المخالفين لتعليمات الوزارة بشأن المشروعات البحثية.





وأعلن وزير التربية و التعليم ، أن أي مكتبات أو مقاهي انترنت أو أعضاء في وزارة التعليم سيتاجرون بالمشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب ويبيعونها للتربح منها، سيتعرضون فورًا للمساءلة القانونية المباشرة "مفيهاش أي تمييز"





وأوضح وزير التربية و التعليم: لو قدم لنا الطالب بحثا متطابقا مع بحث آخر أو منقول، أو تم الاعتماد على الأهل أو الأقارب في إعداده بالكامل سوف يتم رفض بحثه تماما، وسيدخل هذا الطالب امتحان دور ثان في سبتمبر القادم .





وقال الوزير : أي حد هايروح للسكة دي ما يزعلش من النتيجة



