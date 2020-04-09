أعلى زيادة يومية.. سنغافورة تسجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد إصابات فيروس كورونا

أعلنت سنغافورة، اليوم الخميس، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى زيادة يوميّة لها.





وأوضحت السلطات الصحية في سنغافورة أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1910 حالة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليون ونصف المليون إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد اقترب من 99 ألف حالة وفاة حتى اليوم، الخميس.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,535,871 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ89,873 حالة وفاة على مستوى العالم.





أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 340,066 شخصًا.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات بها إلى435,167 تليها إسبانيا ثم إيطاليا ثم ثم ألمانيا ثم فرنسا وبعدها الصين وإيران وبريطانيا.