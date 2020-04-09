AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أعلى زيادة يومية.. سنغافورة تسجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد إصابات فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:38 م
سنغافورة تسجل ارتفاعا
سنغافورة تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد إصابات فيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت سنغافورة، اليوم الخميس، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى زيادة يوميّة لها.

وأوضحت السلطات الصحية في سنغافورة أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1910 حالة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها. 

كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليون ونصف المليون إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد اقترب من 99 ألف حالة وفاة حتى اليوم، الخميس. 

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,535,871 حالة حول العالم. 

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ89,873 حالة وفاة على مستوى العالم. 

أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 340,066 شخصًا. 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات بها إلى435,167 تليها إسبانيا ثم إيطاليا ثم ثم ألمانيا ثم فرنسا وبعدها الصين وإيران وبريطانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتربت من المليون.. أحدث إحصائية لخريطة انتشار فيروس كورونا في العالم

ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا لـ 484 حالة

75 ألف وفاة .. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا حول العالم

743 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

ارتفاع جديد في عدد إصابات ووفيات كورونا بـ سويسرا

معظمها في أوروبا.. شاهد: أحدث إحصائية لخريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم

ترشيحاتنا

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

لو أنت عامل باليومية.. اعرف موعد ومكان استلام منحة الـ 500 جنيه

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

صور قاسية.. تفحم 82 رأس ماشية في حريق هائل بالفيوم

دفن نجل محمد رشدي في الولايات المتحدة لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من طبيبة بريطانية.. كيف تقوي مناعتك في الحجر المنزلي؟

تعرف على موازين الحرارة الأفضل للكشف عن أعراض كورونا؟

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه