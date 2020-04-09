بإكسسوارات فرعونية.. شاهد جميلة عوض تخطف الأنظار بإطلالة غير متوقعة لها





وظهرت جميلة عوض ، بفستان ناعم وبسيط باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأكمام الرفيعة الذهبية التى تبرز عن جمالها، كما اختارت وضع مجموعة من الإكسسوارات الذهبية الكثيرة التى تتناسب مع إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذي يبرز جمالها.





كما اختارت تسريحة لشعرها الذهبي الطويل تبرز جمال الفستان والإكسسوارات التي ترتديها.



