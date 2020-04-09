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يختلف عن فيروس كورونا .. 6 أعراض لمرض الانسداد الرئوي

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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آلاء حسن

داء الانسداد  الرئوي المزمن (COPD) مرض التهاب مزمن في الرئة يعوق تدفق الهواء من الرئتين وتتضمن أعراض  الانسداد  الرئوي المزمن مواجهة المشكلات في التنفس، والسعال، وتكوّن المخاط (البلغم) وإصدار صفير وينجم هذا المرض عن التعرُّض طويل المدى للغازات المهيجة أو المواد الجسيمائية العالقة، وغالبًا ما تصدر من دخان السجائر  والأشخاص الذين يعانون داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أكثر عرضةً للإصابة بمرض القلب أو سرطان الرئة أو الحالات المرضية المختلفة الأخرى.


ولا تظهر أعراض داء الانسداد الرئوي المزمن غالبًا إلى أن يحدث تلف كبير في الرئة، وتزداد سوءًا في العادة مع الوقت، وخاصة إذا استمرت ممارسة التدخين بالنسبة إلى التهاب الشعب الهوائية المزمن، العَرَض الرئيسي هو السعال اليومي وإنتاج المخاط (البصاق) طوال ثلاثة أشهر على الأقل في العام لمدة عامين متتاليين، ويجب معرفة أعراضه للتميز بينه وبين كورونا.

أعراض داء الانسداد الرئوي المزمن

ضيق في التنفس، وخاصة أثناء النشاطات البدنية

الصفير

ضيق في الصدر

الحاجة إلى تسليك حلقك بمجرد الاستيقاظ في الصباح بسبب المخاط الزائد في رئتيك

السعال المزمن الذي قد ينتج مخاطًا (بصاقًا) قد يكون شفافًا أو أبيض أو أصفر أو يميل إلى الاخضرار

زرقة الشفتين أو أسفل الأظافر (الازرقاق)

الإصابات المتكررة بعدوى في الجهاز التنفسي

نقص الطاقة

فقدان في الوزن غير مقصود (في مراحل لاحقة)

تورم في الكاحلين أو القدمين أو الساقين

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