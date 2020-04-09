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فن

رسالة شكر من ماجد المصري للطاقم الطبي ورجال الأمن.. شاهد الفيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:03 م
ماجد المصرى
ماجد المصرى
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مريم عزت
نشر الفنان ماجد المصرى فيديو جديدا يشكر فيه الطاقم الطبي و رجال الشرطة علي مجهودهم  العظيم  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور إنستجرام.


وقال ماجد المصري : كل الشكر و التقدير لشعب مصر الحبيب و الاطباء و رجال الشرطة و لكل واحد بيحافظ علي شعب مصر ربنا يحفظكم ويبارك فيكم.
 

يذكر أنه عرض مؤخرا لماجد المصرى مسلسل "بحر"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمي لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة.


مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

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