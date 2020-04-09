جزيرة موهيلي.. اعتنق ملكها الإسلام وطلب أهلها الحماية المصرية.. تفاصيل

تجد نفسك بين واقع وخيال تسحرك بجمال طبيعتها حتى انك تريد وتتمنى العيش بها بعيدا عن صخب الحياة، فهي إحدى الجزر الاربع الرئيسية في جزر القمر تقع في المحيط الهندي في شمال قناة موزمبيق، كما أنها الأصغر في جزر القمر وتعتبر الأكثر جذبًا للسياح، هى جزيرة موهيلي.





جزيرة موهيلي أقدم جزر القمر وخلاف للاخريات (انجزيجة جزيرة موالي وجزيرة أنزواني وجزيرة ماهوريه)، تمتلك اراضي طينية تحتفظ بالماء وهي أيضا الأصغر بين الاخريات، ففى عام 1991 كان عدد سكان الجزيرة حوالي 24000 نسمة وعاصمة الجزيرة هي فمبوني.





تملك الجزيرة عدة شواطئ من الرمل الأبيض وفي موسم التزاوج تاتي إليها السلاحف الخضراء، وعليه تم تاسيس محمية بحرية في 1999 بالتعاون مع التعاونيات القروية.





كانت جزيرة موهيلي تتبع امراء انجوان شأنها في ذلك شأن مايوت ويسكن الجزيرة جماعات فارسية من شيراز، الا أن أغلب السكان كانوا على المذهب السني وقد انتشرت الحروب الأهلية في جزيرة موهيلي، حتى وقعت في يد أحد أقارب رادما الأول ملك الهوفا في مدغشقر وكان يدعى راماناتيكا الذي أصبح سلطانا على البلاد واعتنق الاسلام وسمى نفسه عبد الرحمن ظل عبد الرحمن أو راماناتيكا يحكم موهيلي.





اتسمت فترة حكم راماناتيكا بالقوة وتدعيم نفوذه على الجزيرة، حتى 1842 إلى أن تولت ابنته حكم الجزيرة بعد وفاته، مما أدى إلى تزايد أطماع جيرانها في ممكلتها وخاصة سلطان زنجبار السيد سعيد بن سلطان الذي تطلع لمد نفوذ بلاده نحو الجنوب وأراد تدعيم سيطرته على موهيلي اما عن طريق الزواج من السلطانة الجديدة، أو عن طريق إعلان تبعية الجزيرة له، كذلك تطلعت مملكة الهوفا في مدغشقر لوضع يدها على موهيلي، ونتيجة لتزايد أطماع جيران جزيرة موهيلي فيها لجأت الملكة إلى الفرنسيين ودخلت في مفاوضات معهم وقبلت إعلان الحماية الفرنسية على أراضيها عام 1849، ولكن رغم اقدام الملكة على هذه الخطوة إلا أن سلطان زنجبار والأمراء العرب لم يرضوا بذلك فقامت الملكة باستبعاد الفرنسيين وقبلت الزواج من ابن عم سلطان زنجبار الذي أحكم قبضته على البلاد.





ولكن دائما الشعوب هى التى تقرر مصيرها حيث أن شعب الجزيرة رفض زواج الملكة، ياتى ذلك فى نفس الوقت الذي تزايد فيه نشاط الفرنسيين في موهيلي، ولكن لم يرض الشعب بذلك وعليه تم تشكيل وفد من جزيرة موهيلي لطلب الحماية المصرية من الخديوي اسماعيل.





جدير بالذكر أن موهيلي إحدى الجزر الرئيس لجمهورية جزر القمر حيث تتكون الدولة رسميًا من أربع جزر في أرخبيل جزر القمر البركاني وهي: انجزيجة جزيرة موالي وجزيرة أنزواني وجزيرة ماهوريه بالإضافة إلى العديد من الجزر الأصغر مساحةً.



