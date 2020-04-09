هو أنا كلامي مبيتنفذش.. السيسي ينفعل على أحد مسئولي المشروعات القومية .. فيديو

انفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحد مسئولى المشروعات القومية خلال جولة تفقد له عند ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية.





وجاء انفعال الرئيس السيسي على أحد المسئولين عن المشروعات القومية بسبب عدم ارتداء العمال الكمامات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا الخطير.





وقال الرئيس خلال تفقده أحد المشروعات الإنشائية :"هو انا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟"

وأضاف الرئيس:"انا هعدي تاني ولو ملقيتش الإجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".