الرئيس لـ مسؤول موقع إنشائى: التزموا بالوقاية ..العمال لو قعدوا فى بيوتهم هيصرفوا منين

وجه الرئيس السيسي رسالة حادة لـ المسئولين عن المشروعات القومية بسبب عدم ارتداء العمال الكمامات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا الخطير قائلا : " الناس دية يوميتها كام ..اما يقعد فى بيته هيصرف منين" محذرا " لو جيت بكرة لقيت الكلام دة تانى هيكون فيه مشكلة.
أضاف راضي أنه في ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصًا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".