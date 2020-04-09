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أخبار البلد

الرئيس لـ مسؤول موقع إنشائى: التزموا بالوقاية ..العمال لو قعدوا فى بيوتهم هيصرفوا منين

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:08 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم
وجه الرئيس السيسي رسالة حادة لـ المسئولين عن المشروعات القومية بسبب عدم ارتداء العمال الكمامات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا الخطير  قائلا : " الناس دية يوميتها كام ..اما يقعد فى بيته هيصرف منين" محذرا " لو جيت بكرة لقيت الكلام دة تانى هيكون فيه مشكلة.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد  بعد ظهر اليوم بعض مواقع المشروعات الإنشائية.

أضاف راضي أنه في ضوء ما تلاحظ  من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع،  فقد وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصًا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
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