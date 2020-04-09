الرئيس لـ مسؤول موقع إنشائى: التزموا بالوقاية ..العمال لو قعدوا فى بيوتهم هيصرفوا منين

وجه الرئيس السيسي رسالة حادة لـ المسئولين عن المشروعات القومية بسبب عدم ارتداء العمال الكمامات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا الخطير قائلا : " الناس دية يوميتها كام ..اما يقعد فى بيته هيصرف منين" محذرا " لو جيت بكرة لقيت الكلام دة تانى هيكون فيه مشكلة.





قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم بعض مواقع المشروعات الإنشائية.



