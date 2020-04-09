إجراء جديد بالإمارات ضد من يخالف حظر التجول.. تعرف عليه

قررت شرطة دبي اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد كل من ينتهك أو يحرض أو يستخف بإجراءات برنامج التعقيم الوطني وما يلازمه من قرار بتقييد الحركة على مدار اليوم، وهي نشر صور هذه الأشخاص واضحة دون إخفاء أو تمويه ملامحهم حتى تميزهم جهات عملهم ويدرك الجميع حجم الجرم الذي ارتكبوه.





وقال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي في لقاء مع محطة "دبي وان" بتلفزيون دبي إن الأشخاص الذين لا يتصرفون بمسؤولية وينتهكون قرار تقييد الحركة خلال برنامج التعقيم الوطني، يمثلون نموذجًا سلبيًا، ويقلدهم الآخرون حين يعلنون ذلك على الملأ.





وأضاف أن الدولة استثمرت جهودًا وأموالًا ضخمة في البنية التحتية الصحية، حماية لأفراد المجتمع من هذه الجائحة، لكن هؤلاء الأشخاص يستخفون بالجهود المبذولة، لافتًا إلى أن شرطة دبي في البداية كانت تنشر الأخبار بصورة غير واضحة حفاظًا على خصوصياتهم، لكن لم يعد الوضع يتحمل الآن، فقررنا نشر صورهم ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم، ولن يوظفهم أحد في المستقبل بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة، فضلًا عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيالهم.



