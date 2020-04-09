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أخبار العالم

المبعوث الأممي لدى اليمن: أقدر دور ولي العهد السعودي بشأن وقف إطلاق النار

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:49 م
المبعوث الأممي لدى
المبعوث الأممي لدى اليمن
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شيماء مصطفى
أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث،  بدور المملكة العربية السعودية وقرار تحالف دعم الشرعية بوقف النار في اليمن.

وأكد جريفيث، اليوم الخميس، أن مبادرة وقف النار في اليمن تظهر التزام السعودية بخفض وتيرة النزاع.

وأضاف: "أقدر للسعودية ولولي العهد هذه المبادرة الإيجابية في اليمن".

ومساء أمس، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس قابلة للتمديد.

وقال المتحدث إن "الهدف من وقف إطلاق النار هو تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد".

وأفاد بأن القرار جاء "بناء على إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف في 25 مارس بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، ودعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الفيروس".
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