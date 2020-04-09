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أخبار العالم

اتفاق مبدئي في أوبك+ على خفض إنتاج النفط لـ10 ملايين برميل

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:13 م
اتفاق مبدئي في أوبك+
اتفاق مبدئي في أوبك+ على خفض إنتاج النفط بـ 10 ملايين برميل
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رويترز
أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإعلان اتفاق مبدئي في أوبك+ على خفض الإنتاج لـ 10 ملايين برميل يوميًا في مايو ويونيو، فيما ستخفض الدول الأخرى 5 ملايين برميل يوميا.

ونقلت الوكالة في وقت سابق عن مصدرين في "أوبك+"، أن التحالف يبحث تخفيضات إنتاج ستمتد لمدة عامين على الأقل، وذلك بهدف دعم أسواق الطاقة العالمية.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر روسي مسؤول قوله إن اجتماع أوبك+ ودول أخرى تبحث خفض الإنتاج بما يصل إلى 20 مليون ب/ي.

وأضاف المصدر أن هناك اتفاقا بين السعودية وروسيا على إزالة العقبات أمام اتفاق جديد بشأن خفض إنتاج النفط.

وكانت أسعار النفط سجلت اليوم الخميس، ارتفاعا في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى نتائج اجتماع "أوبك +" اليوم وسط توقعات إيجابية على كل المستويات.

ويتوقع خبراء توافق الدول المجتمعة اليوم على ضرورة التخفيض، وربما على نصيب كل دولة من نسبة التخفيض الكلية.
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