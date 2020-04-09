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مرأة

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل الزلابية بالمكرونة المسلوقة بدل الدقيق

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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ريهام قدري
انتشر علي الفيسبوك طريقة جديدة لعمل الزلابية أثارت الجدل في الجروبات وبدأ الكثير من تطبيق عمل الزلابية أو لقمة القاضي بالمكرونة المسلوقة بدلا من الدقيق.

بمناسبة الحظر والفراغ نشرت إحدي السيدات طريقة مبتكرة لعمل الزلابية بالمكرونة وانتشرت الطريقة وبدأ تطبيقها الكثير من الأشخاص ونعرض لكم الطريقة بالتفاصيل.

1- ننقع المكرونة في مياه ساخنة لمدة نصف ساعة
2- تضرب في الخلاط  مع بعض الماء حتي تتحول الي عجينة 
3- نضع معلقة صغيرة خميرة فورية ومعلقة نشا ودقيق حتي يصبح قوامها سميكا 
4- تقطع وتقلي في الزيت دون تخمير 
5- يرش السكر البودرة او النوتيلا علي الزلابية 
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