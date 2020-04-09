ماجدة نصر تطالب أولياء الأمور بعدم مساعدة أولادهم في مشروعات البحث لهذا السبب

قالت د. ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن أزمة كورونا كشفت لنا أساليب جديدة في تعليم الطلاب، تنمي مهاراتهم وتدفعهم للبحث والمعرفة والاكتشاف وذلك عن طريق إنشاء مشروع بحثي مكون من عنوان ومقدمة وملخص ومراجع وغير ذلك مما جاء في تصريحات وزيرة التربية والتعليم.





وأكدت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المنصة الإلكترونية وما تتضمنه من فصول افتراضية لتعليم الطلاب عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى الفصول بالمدارس تعتبر وسائل جديدة واستغلال الأزمة بشكل جيد لتنمية عقول الطلاب.





وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، بالبرلمان، إلى أن ضرورة عدم مساعدة الطلاب فى الأبحاث وتركهم ليعتمدوا علي أنفسهم لتنمية مهارتهم ومعرفة مستواهم الحقيقي فى كيفية تجميعة من عدمه.



