هل الصيام يشكل بيئة حاضنة لفيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن هناك 14 حالة حول العالم أصيبت مرة أخرى ب

بعدما تعافت منه، مؤكدا أن هذه الظاهرة لا تظهر على العموم، كما أن ظهور نتيجة التحليل إيجابية ليس من الضروري إصابته بأعراض مرضية، ولكن نتيجة اختفاء جزء الحمض النووي للفيروس بأماكن عميقة وعند أخذ عينة التحليل بالبلعوم الأنفي أو الحلق لا يظهر.