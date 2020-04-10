الطفل عبد الله صاحب أغنية يا كورونا: نفسي أغني مع الكينج محمد منير

استضافت الإعلامية بسمة وهبة، الطفل عبد الله الكحلاوي، صاحب فيديو أغنية الكورونا الشهيرة "يا كورونا مالك ومالنا"، الذي انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التوصل الاجتماعي، والذي غناها باللهجة الأسوانية، وقال إنه يعشق الكينج محمد منير، وأغنية محمد حماقي، وأنه يعشق أغنية الليلة يا سمرا للكينج، وأغنية يا ستار لمحمد حماقي.





وغنى الطفل عبدالله خلال برنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on، أغنية "يا ستار" للفنان محمد حماقي، كما غنى أغنية "الليلة يا سمرا" للفنان الكبير محمد منير، وقال عبد الله: "نفسي أغني مع الفنان محمد منير، وأنه يشجع النادي الأهلي ويعشق نجم الفريق وليد سليمان ويتمنى مقابلته في أي مناسبة".





وأهدت الإعلامية بسمة وهبة، خلال البرنامج، لعبد الله هدية "طبلة" حتى يتمكن من استخدامها خلال تأديته لأغانيه، كما وعدته بتنظيم موعد لمقابلة نجم النادي الأهلي وليد سليمان في أقرب وقت، ليحقق أمنيته في مقابلته.