استكمالا لسلسلة حلقات المحافظ يستمع ويجيب .. أشرف عطية يرد على استفسارات وتساؤلات أهالي أسوان .. صور

تحقيقًا للتواصل المباشر بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع هموم وشكاوى وشكاوى ومطالب مواطنى المحافظة.





تستكمل " صدى البلد " عرض سلسلة حلقات ( المحافظ.. يستمع ويجيب ) والتى يتم فيها الرد على التساؤلات والإستفسارات التى يرسلها المواطنون عبر صفحات المحافظة الرسمية أو عبر الخط الساخن لتلقى الشكاوى ، وذلك رغم إلغاء اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى كان يعقده بإنتظام قبل الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "صدى البلد " أبرز 10 ردود من محافظ أسوان على إستفسارات وتساؤلات المواطنين:





1- شكوى من نقص الخدمات بقرية أبو الريش بحرى، وخاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، حيث يعانى أهالى القرية من انقطاع المياه المتكرر، طفح متواصل للصرف الصحى بسبب تهالك الخطوط .





وجاء الرد : بالنسبة لقرية أبو الريش بحرى جارى نهو إجراءات موافقة المركز الوطنى لاستخدام أراضى الدولة للموافقة على موقع محطة معالجة الصرف الصحى المقترحة وهى خاصة بإستقبال الصرف لقرى ونجوع أبو الريش بحرى وقبلى من ضمن مشروع كبير مدرج فى خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام الحالى بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه .





أما بالنسبة للانقطاع المتكرر لمياه الشرب فقد تم توقيع برتوكول بموجبه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط وروافع ومحطات بـ 9 نجوع بقرية أبو الريش بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلى وبإشراف من مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى مما يساهم فى توفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى أبو الريش .. وهذا الإجراء بداية للمجهود الكبير المنتظر تحقيقه لحل مشاكل المياه والصرف الصحى بالمحافظة .





2- شكوى من جشع بعض التجار ومحاولاتهم لاحتكار السلع مع المغالاة ورفع أسعارها وخاصة أسعار اللحوم والدواجن والخضروات وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية .





وكان الرد : تم التشديد على مديرى التموين ومباحث التموين بالنزول للأسواق وإحكام الرقابة التموينية بحملات مفاجئة للتأكد من إلتزام التجار والباعة والجزارين بعدم المغالاة فى الإسعار طبقًا للعرض والطلب مع الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بإستغلال الظروف الحالية فى رفع الإسعار .. وتم تحرير عدد(570) محضر متنوع على مدار الشهر الحالى ، وتم السيطرة على بعض السلع.





وأعتقد أن محافظة أسوان بالمقارنة بباقى المحافظات تعتبر أقلهم ، فى التعرض لجشع التجار ، وسنواصل الحملات مع الرقابة الإدارية وحماية المستهلك لإجبار التجار على عدم الإستغلال إحترامًا لنفسهم وللمواطن .





3- مطالبة بعض المواطنين بتدخل المحافظ لتأجيل الاقساط من بنك ناصر لانه رافض القرار ، مما يتسبب في إحتقان المواطنين ويدفعهم إلى التزاحم والتكدس أمام البنوك إحتجاجًا على عدم مراعاة الظروف الحالية التى تمر بها البلاد .





كان الرد : تم التواصل مع إدارة بنك ناصر الإجتماعى والتى أكد على أنه سيتم تطبيق تأجيل الأقساط للحاصلين على قروض إئتمانية من البنك بداية من أول إبريل 2020 ولمدة 6 أشهر مراعاة للظروف الحالية .





4- مطالبة بعض المواطنين بالنظر للشوارع الجانبية وخاصة في الاحياء والمناطق السكنية لرفع مستوى النظافة العامة بها ، مع تضررهم من عدم إعادة الشئ لأصله بعد إنتهاء أعمال المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى ، مما يتسبب في خلق بيئة مناسبة لتراكم المخلفات والقمامة .





فكان الرد : أكدت على رفع كفاءة الشوارع الداخلية بالتوازى مع الشوارع الرئيسية ، وهى تأتى في صدارة خطة المحافظة السنوية ومطالبها التى تم عرضها ولذا جارى تنفيذ أعمال الترميمات وإعادة الشئ لأصله بمختلف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية للقضاء على ظاهرة الحفر والكسورات بهذه الشوارع وهو الذى يأتى متوازيًا مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية .





كما أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التنسيق المسبق بين قطاعات البنية الأساسية عند القيام بأى أعمال ليعقب ذلك تنفيذ عمليات الرصف والتطوير والتجميل حيث أنه لن يسمح بالحفر فى مسار هذه المشروعات لمدة 5 سنوات على الأقل .





أما بالنسبة للنظافة العامة فهناك متابعة للشركة القائمة حاليًا بعملية النظافة والعمل على مواجهة أى قصور أولًا بأول ، وتم إجراءان ممارسات ومناقصة .





5- شكوى من لعب الكورة وبعض تجمعات الأهالى وعدم الإلتزام بالحظر بالمنطقة المجاورة لنادى الجمهورية بنجع أبو عجينة بمركز دراو ، والمطالبة بتكثيف الدوريات الشرطية للحد من ذلك .





فكان الرد : تم التوجيه للجهات المعنية ( أمنية – تنفيذية ) بحظر أى أنشطة من شأنها تتسبب فى تجمعات أو إختلاط ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وفعلًا تم التعامل بحسم حتى الآن ، ونطالب المواطنين بسرعة إبلاغ مركز العمليات طبقًا للخط الساخن وخطوط الواتس .





6- مناشدة القوات المسلحة والدفاع المدنى بسرعة تطهير وتعقيم مدينة كوم أمبو والقرى والمستشفى والمنشآت .





فجاء الرد : تم توحيد الجهود بلجنة برئاسة السيد السكرتير العام لرش المطهرات لضمان تطهير وتعقيم جميع أنحاء المحافظة على الرغم من قيام مديريات الصحة والزراعة والمجتمع المدنى بتعقيم بعض المواقع ومنها مستشفى كوم أمبو المركزى وغيرها من الأماكن داخل مدينة وقرى مركز كوم أمبو ، بالإضافة إلى توفير كمية من المطهرات بجميع المراكز والمدن بواسطة المحافظة بإجمالى 20 طن كلور إلى تشغيل مصنع الكحول لتغطية مطالب المحافظة كأسبقية أولى وباقى محافظات الصعيد كأسبقية ثانية .

7- المطالبة بالمساواة في توقيع العقوبات ومحاسبة إدارة مستشفى كوم أمبو أسوة بما تم إتخاذه من قرارات ضد الدكتور أبانوب في واقعة الإشتباه بإصابة أحد المواطنين بالكورونا .





فكان الرد : تم بالفعل إحالة المسئولين فى مستشفى كوم أمبو للتحقيق ، فيما أكد السيد اللواء المحافظ على أنه لا تهاون مع أى شخص يقوم بنشر أى إشاعات مغرضة على مواقع التواصل الإجتماعى بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، وتم التعامل فى هذا الموقف بإنسانية الأب المسئول وتقبل الإعتذار ، وفى حالة تكرار مثل هذه التصرفات سيتم توجيه ( إتهام تكدير السلم العام ) والحكم بالحبس فيها وجوبى من 3 سنوات إلى 7 سنوات .





8- مشكلة اطفاء أعمدة الإنارة في بعض الأماكن منطقة المحمودية مع بداية الحظر و أتصلنا أكثر من 5 مرات فأرجوا الاهتمام واعادة الانارة في هذه المنطقة .





فكان الرد : تم إبلاغ العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أوضح بأنه سيتم تكليف قسم الكهرباء بالمجلس لإصلاح العطل وإعادة الإنارة مرة أخرى ، ومتابعة التنفيذ .





9- زحام شديد عند السنترال إللي بجوار المحكمة و أيضًا أمام المستشفى الجامعي ، وهو متكرر فى أكثر من منطقة .





فكان الرد : بعد رصده لوجود إزدحام أمام مبنى سنترال أسوان وجه السيد اللواء المحافظ مدير عام شركة الإتصالات بتوفير مقاعد للإنتظار خارج صالة خدمات الإنترنت والتليفونات لمنع التجمعات والإختلاط مع التخفيف من مشقة الوقوف ، كما تم التوجيه بتفعيل دفع رسوم الإنترنت أو التليفون الأرضى أون لاين مع تقديم طلبات تركيب أو صيانة الخط الأرضي عن طريق الواتس آب أو الايميل الخاص بالشركة .





10- مشكلة إستغلال البعض لإنشغال المحافظة في تنفيذ الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا بإرتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى .





فكان الرد : سيتم تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتعليمات السيد رئيس الوزراء بكل حسم بالتعاون مع مديرية الأمن لإزالة هذه التعديات ، وإحالة المتعدى للنيابة العسكرية المختصة بسرعة التحقيق وإصدار الأحكام الفورية طبقًا لقانون الطوارئ ، وليكون هناك عبرة ، وأعتقد الموضوع ده فرصة كبيرة لفرض إرادة الدولة المصرية على المخالفين .











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