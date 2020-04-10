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محافظات

لمواجهة كورونا.. تعقيم وتطهير متحف النيل الوثائقى بأسوان.. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل كافة الجهات التنفيذية والمجتمعية داخل نطاق محافظة أسوان جهودها المستمرة لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للوصول إلى أفضل السبل لتحقيق المواجهة الحازمة والصارمة لانتشار فيروس كورونا المستجد. 

وفي هذا الصدد قام متحف النيل الوثائقي بمدينة أسوان "مركز التراث الأفريقى" تنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير لمختلف أروقة المتحف وقاعاته والمكاتب الإدارية. 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى ، وتعليمات المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان ، وبإشراف المهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا .   

وحرصت المهندسة إيرين فايز على متابعة كافة عمليات التعقيم والتطهير لجميع أروقة المتحف ومختلف جوانبه من أجل مجابهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالمتحف، مع التشديد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية بصفة يومية .

وبالتوازي مع ذلك تواصل مديرية الصحة بأسوان جهودها المكثفة والمستمرة لتنفيذ أعمال رش وتطهير وتعقيم كافة الأماكن والمواقع الخدمية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المسجد .

حيث قامت فرق الانتشار السريع اليوم بإجراءات التعقيم والرش والتطهير لمحطة قطار السكة الحديد بمدينة أسوان بهدف تغطية كافة المواقع وخاصة التى يتردد عليها جمهور المواطنين والتى تشهد زحامًا باستمرار ومنها محطات القطار.    


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https://www.elbalad.news/4253601
لمواجهة كورونا.. تعقيم وتطهير متحف النيل الوثائقى بأسوان.. صور
لمواجهة كورونا.. تعقيم وتطهير متحف النيل الوثائقى بأسوان.. صور
لمواجهة كورونا.. تعقيم وتطهير متحف النيل الوثائقى بأسوان.. صور
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