استطلاع : ارتفاع قياسي في معدل الرضا الشعبي عن أداء ترامب





أظهر استطلاع حديث للرأي أن معدل الرضا الشعبي عن الأداء الوظيفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجل ارتفاعا قياسيا جديدا تزامنا مع دعم الناخبين الأمريكي للبيت الأبيض والكونجرس في المعركة ضد فيروس كورونا.





وأشار الاستطلاع الذي أجراه تلفزيون فوكس نيوز الأمريكي وبث نتائجه اليوم إلى أن 49% من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب لوظيفته بزيادة نقطة في المائة عن الأسبوعين الماضيين حين كان 48% وبنقطتين عن فبراير الماضي.





ويتزامن هذا مع مخاوف واسعة النطاق لدى الأمريكيين بسبب تفشي وباء " كوفيد ـ 19 " وتزايد القلق من إمكانية إصابة المزيد من المواطنين به.

ومن بين هؤلاء كان 89% من الجمهوريين من أنصار حزب ترامب وكان أكثرهم من النساء والديمقراطيين والبيض.





وفي نفس الوقت رفض 49% من المواطنين أداء ترامب وهو ما يمثل تراجعا طفيفا عن معدله السابق حين يبلغ نصف الناخبين.





وبشأن جودة التعامل مع الفيروس جاء في المركز الأول "بنسبة 80%" الدكتور أنتوني فاوتشي خبير الفيروسات ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وأحد أبرز أعضاء فريق ترامب الحكومي لمكافحة كورونا وبعده الدكتورة ديبورا بريكس منسقة فريق كورونا بالبيت الأبيض "62% " ثم نائب الرئيس مايكل بنس " 52" وفي المرتبة الرابعة حل الرئيس ترامب بنسبة 51".



