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أخبار البلد

محافظ الجيزة يوضح حقيقة الإصابات الجديدة بقرية المعتمدية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:40 ص
صدى البلد
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صدي البلد
كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن عدم وجود حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية المعتمدية حتى الآن، وأن وزارة الصحة تتابع يوميًا حالة المخالطين للحالات الإيجابية.

وعلق "راشد" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc"، على مطالبة بعض المواطنين بالخروج من القرية وكسر العزل، قائلًا: "أعداد فردية، بسبب الطبيعة البشرية، وتواصلنا مع الأهالي وتم إقناعهم بعدم الخروج من القرية".

وأكد محافظ الجيزة، أن الأمور تسير على ما يرام، متابعًا: "نتواصل مع أهالي القرية على مدار الساعة، ونلبي جميع طلباتهم".

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