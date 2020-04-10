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رياضة

أشرف صبحي فاوضني.. أحمد حسن يكشف سر رحيله عن الأهلي وانضمامه للزمالك

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:30 ص
ياسمين تيسير
كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن سر رحيله عن الأهلي و كواليس مفاوضات الزمالك لضمه خلال تلك الفترة .

وأكد أحمد حسن في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الاهلي لم يفتح معه ملف التجديد مطلقا على الرغم من قرب انتهاء اخر مواسمه مع الفريق حيث قام اشرف صبحي وزير الرياضة الحالي اثناء عمله وقتها في الزمالك في بدء التفاوض معه لضمه.


وأضاف أحمد حسن أن بعض الشائعات وصلت لـ جوزيه المدير الفني للأهلي وقتها بشان انهاء تعاقده مع الزمالك مما جعل المدرب يتمسك برحيله عن الاهلي.

وتابع أحمد حسن أن تاخر مفاوضات الاهلي للتجديد جعله يتمسك بالرحيل و ينضم على الفور للزمالك مشددا انه توج مع الزمالك ببطولة كاس مصر.
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