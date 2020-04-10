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محافظات

برعاية محافظة القاهرة.. مليون جنيه مستلزمات طبية ومواد تعقيم لمعهد الأورام

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:20 ص
محافظ القاهرة وعميد
محافظ القاهرة وعميد معهد الاورام
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عبد العزيز جمال
استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عميد معهد الأورام الدكتور حاتم أبو القاسم؛ حيث سلمه التبرع المقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني تحت رعاية محافظة القاهرة والتي يشتمل على مجموعة من الأجهزة الطبية ومواد التعقيم وأجهزة لتوليد الأكسجين واستنشاق البخار بقيمة مليون جنيه.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياطيات من المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطقم الطبية لتساعدهم على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

واشتمل التبرع البالغ قيمته مليون جنيه على 700 علبة قفازات طبية و٧ آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500  جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم  و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت ايضًا بحملة مكبرة بالتعاون مع رابطة المستلزمات الطبية بقصر العينى لتطهير مبانى حي السيدة زينب وحى الخليفة ومعهد السكر ومعهد الكبد ومعهد التغذية ومستشفى الحوض المرصود ومعهد الأورام ومستشفى المنيرة ومستشفى القصر العيني الفرنساوي .
برعاية محافظة القاهرة.. مليون جنيه مستلزمات طبية ومواد تعقيم لمعهد الأورام
برعاية محافظة القاهرة.. مليون جنيه مستلزمات طبية ومواد تعقيم لمعهد الأورام
برعاية محافظة القاهرة.. مليون جنيه مستلزمات طبية ومواد تعقيم لمعهد الأورام
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