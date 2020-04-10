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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ

 أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد حتى فجر اليوم /الجمعة/ إلى 10 آلاف و450 حالة، وسط استمرار زيادة الإصابات بين الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه من بين الإصابات الجديدة، جاءت 15 حالة في سول وضواحيها، فيما لم تسجل أي إصابات جديدة في دايجو، بؤرة تفشي كورونا في كوريا الجنوبية، وذلك بعد 52 يوما من اكتشاف أول حالة إصابة بها.. وبلغ عدد الوفيات من الفيروس حتى الأن 208، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.
وشكلت نسبة النساء 59.81% من إجمالي حالات الإصابة وهى 6250 حالة، مقابل 40.19% نسبة للرجال لـ4200 حالة.. وحسب الفئة العمرية، جاء عدد الإصابات في العشرينات من العمر بنسبة 27.28% (2851 حالة) في صدارة القائمة، وتلاهم الأشخاص في الخمسينات بنسبة 18.37% (1920 حالات) والأربعينات بنسبة 13.36% (1396 حالة) والستينات بنسبة 12.63% (1320 حالات).
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