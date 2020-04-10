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أخبار العالم

تعافي 12 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:47 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 12 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 123 حالة.

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي، قرارا بتكليف الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بإصدار تعميم يسمح لجميع شركات الطيران، بتسيير رحلات جوية؛ لتسهيل سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى أوطانهم.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، بالمركز الاعلامي لقصر السيف، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح – إن مجلس الوزراء الكويتي، قرر أيضا تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية باعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة، لوضع الخطط التنفيذية، للتعامل مع حالة اعلان حظر التجول الشامل في كل مناطق الكويت إذا ما صدر.

وأضاف أنه تقرر أيضا الموافقة على السماح لوزارة الصحة الكويتية، الاستعانة بشركات المستشفيات الأهلية، والاستفادة من طواقهما وخدماتها الطبية؛ لدعم المنظومة الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك الموافقة على مقترح وزارة التجارة والصناعة، بشأن اعتماد نظام الكتروني لتنظيم وحجز مواعيد الذهاب لمراكز التسوق المختلفة، والجمعيات التعاونية، تجنبا للزحام وانتشار العدوى بين المستهلكين.

وأشار رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أن الحكومة قررت أيضا، الزام شركات النظافة والحراسة ومثيلاتها العاملة في الأجهزة الحكومية (عقود حكومية)، بتسديد أجور العمال لديها ومراعاة أحوالها المعيشية، وتوفير الحدود الدنيا للمستوى المقبول للمعيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحصر الشركات المخالفة. 

وردا على سؤال حول خطط إجلاء المواطنين الكويتيين في الخارج، أكد المزرم أن مجلس الوزراء الكويتي بحث خطة اجلاء المواطنين في الخارج، مشددا على أنه سيتم تحديد تواريخ عودتهم الأسبوع المقبل، في ضوء الترتيبات الصحية السليمة.

من جانبه، أعلن وزير البلدية الكويتي وليد الجاسم، موافقة مجلس الوزراء الكويتي على اطلاق منصة اليكترونية باسم (معاكم)، لتسجيل بيانات المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج، لتسهيل عودتهم إلى الكويت.
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