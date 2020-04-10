خطر الموت.. أجهزة التنفس الاصطناعية قد تقتل مصابي كورونا بنسبة 50%

يعد النقص في أجهزة التنفس الصناعي على الصعيد الوطني ودخول بريطانيا في تسجيل مأساة تاريخية عن جائحة فيروس كورونا التاجي، لكن هناك تحذيرات أيضًا من خطر أجهزة التنفس على المصابين.





فالأطباء حذروا بشدة من أن وضع المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي مبكرًا جدًا يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من نفعه خاصة في هؤلاء المرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس وفقًا للدايلي ميل.

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تظهر الإحصائيات أن ثلثي المصابين بـ كورونا COVID-19 الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعية التي من المفترض لها إنقاذ الأرواح في بريطانيا لم ينجوا بسببها.





تقارير في الصين ، إيطاليا قد وجدت والولايات المتحدة أن أقل من نصف المرضى الذين بدأوا في التعافي، في حين أ، الخبراء غير متأكدين من سبب ارتفاع معدلات الوفيات.





ففي مدينة نيويورك توفي ما لا يقل عن 80% من مرضى الفيروس التاجي في مدينة نيويورك الذين تم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي مباشرة.





في الوقت الذي يبحث فيه المسؤولون الصحيون حول العالم للحصول على المزيد من أجهزة التنفس الصناعي لعلاج المرضى، فإن بعض الأطباء يبتعدون عن استخدام أجهزة التنفس قدر الإمكان.





تقوم أجهزة التنفس الاصطناعية بدفع الأكسجين إلى المرضى الذين يعانون من فشل رئتيهم، حيث ينطوي استخدام الآلات على تخدير المريض وإدخال أنبوب في الحلق، وبشكل عام يقول الخبراء إن 40 إلى 50% من المرضى الذين يعانون من ضيق شديد في الجهاز التنفسي يموتون أثناء التنفس.