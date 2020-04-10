شاهد.. كارثة تصيب 3 ممرضات ارتدين أكياس القمامة لحمايتهن من كورونا

يعاني حاليًا الكثير من الأطباء والأطقم الطبية داخل عدد من المستشفيات في لندن من نقص تزويدهم بالمعدات الوقائية كالكمامات والقفازات وغيرها من قبل المسئولين لتجنب التقاطهم عدوى فيروس كورونا.





وهو الأمر الذي أثار الرعب حول إمكانية فقدان الأطباء لأرواحهم بسبب هذا الإهمال، لكن 3 ممرضات لم يستسلمن أمام نقص المعدات الوقائية وقررن تغطية أنفسهن بأكياس القمامة لضمان عدم الإصابة بالفيروس.

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وقد كانت الصدمة عندما تم إجراء اختبارات لفحصهن وتبين إصابة الـ3 بالفيروس القاتل، وفقا لمصدر مسؤول في مستشفى نورثويك بارك بحسب صحيفة التلجراف.





ألقت الممرضات باللوم على مسئولي المستشفى الذي سجلت فيه أول إصابة خطيرة في بريطانيا سابقًا، ثم امتلأ بمرضى كوفيد-19من بعد ذلك، كما تبين إصابة أكثر من 50% من الموظفين داخل أحد الأجنحة، بمن فيهم كبير الممرضين والممرضات ومدير الجناح بالفيروس.





فقد فشل المسئولون في تزويد الأطقم الطبية بالكمامات، القفازات، الأحذية الملابس وأغطية الرأس المناسبة.



