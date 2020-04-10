بمجرد إصابته بـ كورونا.. ماذا فعلت المطربة الأمريكية Rihanna مع والدها

كانت صدمة في الوسط الهوليوودي فلم تهرب المطربة الشهيرة «ريهانا» من والدها المصاب لتنعزل في جزيرة بعيدًا عن الناس حتى ينجلي فيروس كورونا ، بل كانت الابنة البارة في أحلك الظروف.





رغم ما يعرف المطربة الأمريكية ريهانا من قوة شخصيتها وثرائها إلا أنها بقيت إلى جانب والدها «رونالد فنتي» البالغ من العمر 66 عامًا منذ إعلان إصابته بكورونا تتولى رعايته.





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عبر الوالد عن مرضه بأسى قائلًا بأنه خشي فقدان حياته بعد محاربة طويلة مع فيروس كورونا التاجي قبل أن يتم وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بينما اثنى على ابنته ريهانا واسمها الحقيقي «روبين فينتي» لفحصها له كل يوم.





فقد اشترت ريهانا لوالدها جهاز تنفس صناعي خاص تم شحنه إلى منزله الكاريبي، يقول: "كانت ابنتي روبين تفحصني وتتفقدني كل يوم".. "اعتقدت أنني سأموت، ولأكون صادقًا.. يجب علي القول: أحبك كثيرًا يا روبين (ريهانا).





قال رونالد بأن المرض الذي أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم جعله على يقين من أنه سيموت، فبذكره أعراض المرض أن الحمى انتشرت "داخل" أنفه و"عبر شفتيه".





ولحسن الحظ أعلن الأطباء أنه شفي تمامًا من كورونا Covid-19 بعد أن أمضى 14 يومًا في الحجر الصحي.



