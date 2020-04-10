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منوعات

بالسعال.. راكبة تتسبب في مقتل سائق أوبر ثلاثيني

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:47 ص
أوبر
أوبر
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عزة عاطف

دخلت امرأة إلى سيارة سائق أوبر في بريطانيا وبدأت في السعال باستمرار ثم نزلت فدخل الرجل إلى المستشفى وما عاد إلى سيارته مرة أخرى، فقد عانى من إصابته بفيروس كورونا حتى مات.


توفى سائق أوبر مسلم يدعى «أيوب اختر» البالغ من العمر 33 عامًا من نوروود في جنوب لندن، بعد إصابته بفيروس كورونا بعدما نقلته إليه عميلة ركبت معاه واستمرت في السعال حتى رحلت وفقًا للدايلي ميل.

 

لم يكن هناك أحد من أسرته إلى جانبه عندما وافته المُنية فهو يعيش بعيدًا عنهم، وقد حارب الفيروس حتى مات وحيدًا في المستشفى الوطني البريطاني وفقًا لصحيفة مترو.

 

وقد كتب لأسرته في رسالة نصية مأساوية أرسلها من سريره في العناية المركزة: "أنا خائف حقًا ... صلوا من أجلي أرجوكم".

 

رد شقيق السيد اختر ياسر بالدموع عندما وصف كيف سرعان ما تدهورت حالة شقيقه.

 

بدأ المرض مع أيوب بالسعال ومشاكل في التنفس بعد وقت قصير والشعور بالبرد طوال الوقت من التقاط الفيروس من المرأة، تم إدخال أيوب إلى مستشفى ماي داي في كرويدون وتم نقله إلى مستشفى سانت جورج توتنج حيث توفي هناك.

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