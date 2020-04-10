إطلالة جديدة لمها أحمد بصحبة روجينا..شاهد

شاركت الفنانة مها أحمد جمهورها بمقطع بصوره جديدة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت مها أحمد إطلالة جذابة بصحبة ابنها والفنانة روجينا وجاءت تعليقات محبيها كالآتي :





شكلك أخته مش مامته ماشاء الله





عقبال ما تشوفي عياله بس انت مامته ازاي





ايأم ما كنا بنخرج بقا





من ناحية أخرى، كانت مها قدمت العديد من الأعمال الفنية منها "كلم ماما، لخمة رأس، بحبك وبموت فيك، ووجع البعاد، خليك جريء، حديث الصباح والمساء، شمس منتصف الليل"، ومسرحية "طرائيعو، دستور يا أسيادنا"، وغيرها من الأعمال.



