خناقة بين جمهور إليسا وهيفاء وشيرين .. ومحمد رحيم يتدخل

خلاف كبير انتابت جمهور إليسا، وشيرين عبد الوهاب، وهيفاء، بعدما قام الملحن محمد رحيم، بتوجيه الشكر إليسا وهيفاء على إعجابهم بأغنية شيرين "مش قد الهوى" التي هي من ألحانه، الأمر الذي أثار غضب الجمهور وسوء فهمهم بسبب انحياز كل مجموعة لنجمها المفضل.





وعبّر الملحن محمد رحيم، ملحن أغنية "مش قد الهوى" عن استيائه الشديد من تصرفات بعض الجمهور، المتحيزين لنجمهم المفضل، الأمر الذي يجعلهم يختلقون المشكلات بسبب الحب الزائد.





قال محمد رحيم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " بصراحه لا أعلم لماذا يصر بعض المعجبين بالفنانين أثاره الوقيعة والفتن بين النجوم وصناع الموسيقى يا جماعه الواحد لما بيشيد بسلوك محترم عمله نجم او نجمه تجاه زميل ومنافس أنا بشوف ان ده سلوك راقي ومتحضر وده إللى عملته اليسا وهيفاء فحبيت اشكرهم كل قدام الناس".





وتابع: "ده انا نفسي بعمله مع زملاء ليا ملحنين لما بيعملوا أغنيه حلوه أنا أول واحد ببارك له عليها وبستمتع بيها والحمد لله ده معروف عني اني بتحول لواحد من ال fans قدام الغنوه الحلوه فيها إيه لما أشكر فنانة على سلوك راقي ومتحضر عملته هو انتوا عايزين الناس تولع في بعض ؟".





واضاف: "يعني حاله الحب والصداقة إللى شايفنها كلنا دلوقتي مابين نجوم كبار احسن ولا حاله الخلاف وسوء التفاهم إللى كانت بين نفس النجوم أحسن؟؟ وليه مش بتدوا فرصة للناس يحبوا بعض وتوفر لنا مناخ هادئ ومحترم نبدع فيه من غير مشاحنات ولا وقيعة بين الناس ولا سوء فهم ؟".





وتابع: "وأوضح أن في ناس فهمت التويته بتاعتي غلط لما قلت أني بشكر الفنانه اليسا والفنانه هيفاء وهبي على إعجابهم بأغنية شيرين ونجاحها وتحقيقها لأعلى المشاهدات خدوا الكلام بالعكس فلذا وجب التوضيح الفنانة شيرين عبد الوهاب ملكه المشاعر هي واحدة من أهم نجوم الغناء في العالم وأعمالها مش بس بتتسمع في مصر والوطن العربي لأ دي بتتسمع في كل دول العالم وتم ترجمتها بعض أغانيها لأكثر من 15 لغة أجنبية وأكثر من ذلك نجحت في أن تجعل بعض المطربين الأجانب يعيدوا غناء أغنياتها باللغة العربية مثلما غنتها شيرين وهي ناجحه ومكسره الدنيا أول البوم".





واختتم رحيم حديثه قائلًا :"وأنا كفنان أتشرف بأنني تعاونت مع ملكه المشاعر من البوم البوم لها سنه 2003 وقدمت لها اغنيه صبري قليل وانا في الغرام وحققوا نجاحا منقطع النظير وبستمتع كل مره وبتشرف لما بتعاون معاها وبيننا عده تعاونات حققت نجاحا مدويا مثل مشاعر والوتر الحساس واخيرا مش قد الهوى .. واتمنى بأن لا يسئ أي من كان فهم تغريده كنت بأثني فيها على سلوك محترم من اثنين نجمات محترمات على المستوى الفني والإنساني فلما حدث سوء فهم ملحوظ وأخذ كلامي بمعني معاكس وجب التوضيح وده حق الجمهور العظيم وحق واحده أكتر من اختي وبحبها وبتشرف بيها #ملكه_المشاعر".



