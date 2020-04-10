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اقتصاد

قرار عاجل من وزير الإسكان للشركات العاملة بالمدن الجديدة بسبب كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:57 ص
المدن الجديدة
المدن الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إصدار تعليمات مشددة فى خطابات رسمية لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتنبيه على جميع الشركات العاملة بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، باتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمواقع المختلفة، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بانتهاج سبل الوقاية من انتشار الفيروس في جميع مواقع العمل بالجمهورية.

وأكد الوزير أنه سبق الاجتماع مع مسئولى الشركات التى تعمل بمشروعات الوزارة منذ أسبوع تقريبا، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى كل مواقع العمل، كما قامت الوزارة، ممثلة، فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بحملات تعقيم وتطهير لمواقع العمل والسكن للعاملين بالمدن الجديدة، فى إطار جهودها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى المشروعات المختلفة.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن: إن الإجراءات الواجب اتباعها، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، توفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات وخلافه، وكذا توفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العاملين، وتوفير أدوات النظافة الشخصية لجميع العاملين بالموقع ، وتطهير وتعقيم جميع وسائل المواصلات المستخدمة في نقل العمالة، وعدم السماح بأي تجمعات للعمالة بالموقع، مؤكدًا أن الشركات تتحمل المسئولية الكاملة لتنفيذ تلك الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وعلى أجهزة المدن الجديدة مراجعة تلك الشركات.

وناشد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جميع الشركات العاملة في نطاق المدن الجديدة، الالتزام التام والكامل بالإجراءات والاحتياطات لضمان سلامة وصحة العاملين.

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