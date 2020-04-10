بإطلالة ملفتة.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور لها

حرصت المذيعة أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصورة جديدة لها .
تألقت أسما شريف منير فى الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت باللون المستردة وذا أكمام طويلة و غير تقليدية، وأتسم التصميم بأنه لا يجمل أى نقوشات مما كشف عن قوامها الرشيق، فيما تميزت إطلالتها بأنها جمعت بين البساطة والأناقة.
وأكملت أسما شريف منير إطلالتها ببعض الأكسسوارات البسيطة و الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الالوان الترابية المتناسقة مع إطلالتها، وارتدت قبعة سوداء غير تقليدية.