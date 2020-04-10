بعد إصابة ممرض بكورونا.. شاهد كيف يجري العمل داخل مستشفيات المنوفية





هدوء حذر وخوف بين الأطباء والمرضى وذلك عقب اكتشاف إصابة ممرض بمستشفى الجامعة بمحافظة المنوفية، بفيروس كورونا.

" تقليل استقبال الحالات بالأقسام الداخلية والعمل بالعيادات الإلكتروني".. هكذا استعدت مستشفى جامعة المنوفية خوفا من انتشار فيروس كورونا داخل أقسام المستشفى.



وقال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن الممرض المصاب بكورونا كان يعمل في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة رغم صدور قرار بمنع العمل في أي أماكن خاصة مع بدء انتشار فيروس كورونا، موضحا أن مصدر العدوى لبست في الجامعة وإنما الممرض جاء حاملا للمرض.

وأضاف، في تصريحات خاصة، لصدي البلد، أن الممرض لم يحضر للمستشفى منذ 10 أعوام ولكنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والكشف عن المخالطين وإعطائهم اجازه للعزل المنزلى حيث تم التنبيه عليهم في حالة ظهور أعراض التوجه إلى مستشفى الحميات لأخذ مسحات للتحليل.

وتابع، أنه تم تقليل التردد على المستشفى سوى الحالات الطارئة حيث أن المستشفى أصبحت تعمل لاستقبال الطوارئ على مدار 24 ساعة مع تقليل إعداد المرضى والمرافقين في الأقسام الداخلية.

وأشار مبارك، إلى قيام مستشفيات جامعة المنوفية بعمل موقع إلكتروني لطلب المشورة الطبية حيث قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة بعمل موقع إليكتروني http://hi-hea.com/ يتيح للمريض طلب المشورة الطبية من العيادة الطبية التخصصية طبقا لحالته الصحية حيث يقوم الطبيب المكلف بالعياده بالتواصل معه باحدى طرق التواصل عبر الهاتف العادى أو المحمول أو الإنترنت بالصوت والصورة إن استدعى الأمر.وتقديم المساعدة الطبية اللازمة وفي حالة الضرورة سوف يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات.

وأضاف، أن ذلك حرصا من الجامعة علي سلامة المترددين علي المستشفيات الجامعية ومنع التكدس بالإضافة للحفاظ على حق المريض في الخصوصية بدلا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .