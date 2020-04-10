AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد إصابة ممرض بكورونا.. شاهد كيف يجري العمل داخل مستشفيات المنوفية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:33 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل



هدوء حذر وخوف بين الأطباء والمرضى وذلك عقب اكتشاف إصابة ممرض بمستشفى الجامعة بمحافظة المنوفية،  بفيروس كورونا.


" تقليل استقبال الحالات بالأقسام الداخلية والعمل بالعيادات الإلكتروني"..  هكذا استعدت مستشفى جامعة المنوفية خوفا من انتشار فيروس كورونا داخل أقسام المستشفى.

وقال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية،  أن الممرض المصاب بكورونا كان يعمل في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة رغم صدور قرار بمنع العمل في أي أماكن خاصة مع بدء انتشار فيروس كورونا،  موضحا أن مصدر العدوى لبست في الجامعة وإنما الممرض جاء حاملا للمرض.


وأضاف،  في تصريحات خاصة،  لصدي البلد، أن الممرض لم يحضر للمستشفى منذ 10 أعوام ولكنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والكشف عن المخالطين وإعطائهم اجازه للعزل المنزلى حيث تم التنبيه عليهم في حالة ظهور أعراض التوجه إلى مستشفى الحميات لأخذ مسحات للتحليل.


وتابع، أنه تم تقليل التردد على المستشفى سوى الحالات الطارئة حيث أن المستشفى أصبحت تعمل لاستقبال الطوارئ على مدار 24 ساعة مع تقليل إعداد المرضى والمرافقين في الأقسام الداخلية.


وأشار مبارك، إلى قيام مستشفيات جامعة المنوفية  بعمل موقع إلكتروني لطلب المشورة الطبية  حيث  قامت  وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعية برئاسة  الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة  بعمل موقع إليكتروني http://hi-hea.com/ يتيح للمريض طلب المشورة الطبية من العيادة  الطبية التخصصية  طبقا لحالته الصحية حيث يقوم الطبيب المكلف بالعياده بالتواصل معه باحدى طرق التواصل عبر الهاتف العادى أو المحمول أو  الإنترنت  بالصوت والصورة إن استدعى الأمر.وتقديم المساعدة الطبية اللازمة وفي حالة الضرورة  سوف يقوم الطبيب  بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات.


وأضاف،  أن ذلك حرصا من الجامعة علي سلامة المترددين علي المستشفيات الجامعية  ومنع  التكدس بالإضافة للحفاظ على حق المريض في الخصوصية بدلا من استخدام  مواقع التواصل الاجتماعي .


ولفت إلى أن طباعة رابط الموقع  http://hi-hea.com/ وتوزيعه على المرضى الذين لم يتسنى لهم الحجز وكذلك على مرضى المتابعات والأمراض المزمنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريق إدارة أزمات في مستشفيات جامعة المنوفيـة لتجنب عدوى كورونا

زيادة أماكن العزل المؤقت في مستشفيات جامعة المنوفية بسبب كورونا

إدارة الأزمة بمستشفيات جامعة المنوفيـة: متابعة مستمرة للوقاية من فيروس كورونا

جامعة المنصورة تبدأ العمل بنظام العيادة الإلكترونية للمرضى

رئيس جامعة المنوفية: تشخيص 620 حالة مرضية عبر العيادات الإلكترونية

مستشفى بنها الجامعي يكشف تفاصيل اكتشاف إصابة ممرض بكورونا

ترشيحاتنا

مفاجأة في نتائج تحاليل 10 حالات خالطوا سيدة توفيت بكوررنا في أسوان

سعر و مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020 .. صور

مساجين وجزيرة نائية.. أمريكا تدفن ضحايا كورونا بهذه الطريقة.. شاهد

لقاح لـ كورونا.. الصحة العالمية توافق على تجربة روسية ضد الفيروس القاتل

حقيقة عودة حلا شيحة للحجاب مجددًا

برقصة الزومبا.. كولومبيا ترفع معنويات شعبها خلال العزل المنزلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور

تعقيم منازل المصابين بـ كورونا بقرية منشية نيازى بـ المنيا

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات ملفتة عرضت حلا شيحة للانتقاد