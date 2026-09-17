جيش الاحتلال في خطر.. تحذيرات عاجلة من نقص ميزانية الدفاع وتسريح عدد كبير من جنود الاحتياط

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي القيادة السياسية من نقص ميزانية الدفاع وعدم إمكانية الحفاظ على مناطق أمنية في 3 جبهات وذلك بحسب ماذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وسلطت تقارير عبرية الضوء على معاناة جيش الإحتلال الإسرائيلي من نقص حاد في ميزانية الدفاع يُقدّر بنحو 40 مليار شيكل، ما دفعه إلى البدء بإعفاء جنود احتياط تمّ استدعاؤهم بالفعل للخدمة العملياتية، إلى جانب وقف التجنيد للخدمة الدائمة.

كما تم إبلاغ قادة إحدى كتائب الاحتياط على الجبهة الشمالية أُبلغوا بضرورة إعفاء نحو 20% من الجنود الذين التحقوا بالخدمة، بسبب عدم توافر الميزانية، رغم أنّ نسبة الحضور في الكتيبة بلغت نحو 90% وذلك بحسب ماذكرت التقارير العبرية.

فيما عبًر ضباط احتياط عن خشيتهم من أن يضرّ القرار بدافعية الجنود للالتحاق بالخدمة مستقبلًا، مشيرين إلى أن بعض الجنود كانوا قد أبلغوا أماكن عملهم بأنهم سيغيبون لمدة 110 أيام، ووجدوا بدلاء لهم، قبل أن يُطلب منهم العودة إلى منازلهم بشكل مفاجئ.

وانتقد ضباط احتياط القرار، معتبرين أنّ خفض القوات من الوحدات القتالية بعد خدمة الجنود لمئات الأيام يضر بروح الوحدة والثقة بين الجنود والجيش.