تعقيم منازل المصابين بـ كورونا بقرية منشية نيازى بـ المنيا

أعلنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مسئولى الصحة بالمنيا عن اتخاذ عدة إجراءات وقائية حفاظا على حياة المواطنين ولعدم انتشار فيروس كورونا عقب ظهور نتائج التحاليل إيجابية لأحد القادمين من تركيا بقرية منشية نيازى بمغاغة.





قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي الكامل على القرية وتم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطيهم.

كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطيهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور أعراض الاصابة عليهم، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لوضع تمركزات في حال الحاجة اليها، وتوفير عيادة طبية متكاملة لتقديم الخدمات لأهالي القريه لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال المحافظ اللواء اسامة القاضي، أن مديرية الصحة بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 4 منازل منشية نياري وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ تطبيق قرار الحجر الصحي بمنشية نيازي جاء بعد التأكد من إيجابية العينات لمواطن قادم من تركيا وعدد من المخالطين له من أسرته، حيث تم إجراء عملية عزل المخالطين من قبل وزارة الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

ناشد المحافظ جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ، انه يتم على الفور تخصيص المساعدات العينية من المواد الغذائية والشنط الطبية والوقائية ومستحضرات التطهير للأسر تحت الحجر المنزلي، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين داخل القرية من المواد الغذائية والمطهرات، مع توفير خدمات الرعاية الصحية والتموينية.

كان المحافظ أعلن عن رفع الحجر الصحي الذي تم وضعه على ١٢أسرة بقريتي القيسي أبو جرج بمركز بني مزار حيث امتدت فتره الحجر ١٤يوما ولم يظهر خلالها أية حالات إيجابية.