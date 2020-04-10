سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور

قال أشرف جلال مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر: إنه في إطار جهود الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر بمتابعة النزلاء الأجانب المتواجدين بمدينة الأقصر والراغبين بالبقاء بالمدينة خلال الفترة الحالية وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم.

وأوضح أنه تم تكليف كل من أحمد صابر ومحمود رمضان العاملين بالهيئة بمتابعة الحالة الصحية لبعض النزلاء المتواجدين ببعض فنادق الأقصر، وقاموا بتقديم الهدايا التذكارية لهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة.

من جانبهم، أعرب النزلاء عن كامل سعادتهم بتواجدهم بمدينة الأقصر وعن إهتمام هيئة تنشيط السياحة بالأقصر بهم خلال فترة إقامتهم.