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رياضة

بالفيديو شاهد أفضل 5 أهداف لساديو ماني

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر تويتر  أفضل 5 أهداف للنجم السنغالي ساديو ماني احتفالًا بعيد ميلاده ال28. 

ونشر الحساب أفضل الأهداف للاعب حسب اختيار الجمهور وتنوعت الأهداف من حيث الأكثر تأثيرًا على نتائج المباريات والأفضل من حيث الناحية المهارية. 


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