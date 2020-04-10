بالفيديو شاهد أفضل 5 أهداف لساديو ماني





ونشر الحساب أفضل الأهداف للاعب حسب اختيار الجمهور وتنوعت الأهداف من حيث الأكثر تأثيرًا على نتائج المباريات والأفضل من حيث الناحية المهارية.









On his birthday, we take a look back at these 𝙎𝙏𝙐𝙉𝙉𝙄𝙉𝙂 strikes 🤩



Mane's top 5️⃣ goals, as voted by the fans... 😍 pic.twitter.com/HBf55I1KhP — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 10, 2020





يعد ساديو ماني أحد أهم اللاعبين بالكرة العالمية والأفريقية في الوقت الحالي ومنافس شرس على عرش الصدارة بها بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2019 بعد إنجازاته التاريخية مع نادي ليفربول بتحقيقه بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 12 عام بعد تغلب الريدز على نظيره توتنهام في النهائي بنتيجة 2-0 بجانب تحقيقه لبطولتي كأس السوبر الأوروبي وبطولة كأس العالم للأندية.





ويشكل النجم المصري محمد صلاح وساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو ثلاثي هجومي رائع على المستوى العالمي قاد ليفربول للعديد من البطولات والأرقام القياسية في آخر 3 مواسم .

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر تويتر أفضل 5 أهداف للنجم السنغالي ساديو ماني احتفالًا بعيد ميلاده ال28.