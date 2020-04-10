جنوب الوادي تعلن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة والمشروعات البحثية 2020

أعلنت جامعة جنوب الوادى، عن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة والمشروعات البحثية الممولة من الجامعه لعام ٢٠٢٠ م.

وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، بأن الجامعة تحرص على دعم الباحثين وتشجيعهم للاعلاء من تصنيف الجامعة في كافة التصنيفات العالميه وتشجيع البحث العلمى ودوره فى تقدم الدول وخدمة المجتمعات.

وأضاف غرباوي: أسفرت جوائز الجامعة عن فوز كل من الدكتور خالد محمد سيد غريب، بكلية الطب البيطرى والدكتور عرفات عبدالحميد عبداللطيف بكلية العلوم بجائزة التفوق والدكتورة داليا ابراهيم توفيق، بكلية الطب البيطرى والدكتور عاطف محمد سليم عبدالله بكلية الزراعة والدكتور عصام حشمت محمد، بكلية الآثار بجائزة الجامعة التشجيعية وحصل كل من الدكتور سمير سعد حامد خطاب، بكلية الآداب والدكتور أكرم فتحى مصطفى، بكلية التربية النوعية على جائزة أحسن عمل مؤلف بينما حصل الدكتور حمادة أحمد علي، بكلية الآداب على جائزة أحسن عمل مترجم.



وأضاف الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأنه فى مجال جائزة الجامعة للنشر العلمى فاز ١٩٨ باحثا من كليات العلوم والطب والطب البيطرى والهندسة والزراعة والتمريض والتجارة والآثار والتربية النوعية والصيدلة وطب الفم والأسنان والحاسبات والمعلومات.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلي أنه تقدم عدد من الباحثين للمشروعات البحثية الممولة من الجامعة فاز منهم ١٠ مشروعات بحثية من كليات العلوم والطب البيطرى والزراعة والآداب.

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