ملاحقة قضائية.. برشلونة يكشف حقيقة سرقة خزينة النادي





وكان إميلي روسود نائب رئيس برشلونة المستقيل أكد منذ ساعات، أن خزينة النادي تعرضت للسرقة على يد شخص بمجلس الإدارة، عن طريق دفع مليون جنيه لإحدى الشركات، مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف يورو فقط.





ونفى نادي برشلونة برشلونة تلك الإدعاءات في بيان عبر موقعه الرسمية، متوعدا روسود بملاحقته قضائيا، بسبب هذه التصريحات التي ليس لها أساس من الصحة.





وأضاف البيان أن الاستقالات التي قدمها بعض أعضاء نادي برشلونة، جاءت بسبب رغبة جوسيب بارتوميو رئيس النادي، في إعادة تشكيل مجلس الإدارة.





وتقدم 6 أعضاء من مجلس إدارة نادي برشلونة، استقالتهم، أمس الخميس، اعتراضا على سياسة بارتوميو رئيس النادي، من ضمنهم إميلي روسود .



كشف نادي برشلونة الإسباني، حقيقة سرقة خزينة النادي، على يد أحد أعضاء مجلس الإدارة.