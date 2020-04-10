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أخبار العالم

إثيوبيا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا واعلان حالة الطوارئ

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت إثيوبيا، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" ليصل الاجمالي إلى 65 حالة إصابة بعد تسجيل 9 حالات جديدة.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية إن سبع حالات من أصل تسع حالات جديدة كانت من إثيوبيين، أربعة رجال وثلاث سيدات. وكان الاثنان الآخران امرأة هندية تبلغ من العمر 20 عامًا ورجل إريتري يبلغ من العمر 40 عامًا.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت اختبارات لـ 442 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبلغت إثيوبيا يوم الأحد عن أول حالتي وفاة لـ COVID-19 لامرأة تبلغ من العمر 60 عامًا ورجل يبلغ من العمر 56 عامًا.

في السياق ذاته، وافق البرلمان الإثيوبي اليوم الجمعة على حالة الطوارئ المعلنة لمكافحة جائحة الفيروس (COVID-19).

وكان مجلس الوزراء أعلن يوم الأربعاء حالة الطوارئ لمدة خمسة أشهر لتجنب انتشار الفيروس والحد من تأثيره على البلاد.

و صادق البرلمان على اعلان حالة الطوارئ بأغلبية الأصوات، فيما عارضه 12 عضوا وامتنع 5 أعضاء عن التصويت .

كما وافق البرلمان بالإجماع على ميزانية إضافية تبلغ 28 مليار بر اثيوبي .
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