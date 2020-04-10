AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صحيفة مغربية: مرتضى منصور معجب بلاعب الوداد ويرغب بضمه للزمالك

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:29 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، معجب باللاعب وليد الكرتي نجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، ويريد ضمه للفريق.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن مرتضى منصور يراقب الكرتي، بعد إعجابه بأدائه، وذلك تمهيدًا لضمه في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن نجاح تجربة اللاعبين المغربين في الزمالك، ممثلين في أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا الوداد السابقين، أزاد رغبة مرتضى في ضم الكرتي لهم، ليكونوا ثلاثي مغربي في القلعة البيضاء.

يذكر أن نادي الزمالك سيلاقي نظيره نادي الرجاء المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلاقي الأهلي نظيره الوداد.

وتم الإعلان سلفًا عن تأجيل منافسات الدوري المصري، حتى نهاية شهر إبريل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول فريق عربي يهنئ الزمالك على الفوز بالسوبر الأفريقي

خاص | متصدر الدوري التركي مهتم بالتعاقد مع نجم الزمالك

شاهد.. مسنة مغربية على مقعد متحرك تسافر إلى تونس لمشاهدة مباراة الوداد والنجم

اللقب يقترب .. تفوق تاريخي للزمالك على المغاربة والأهلى فى نهائيات إفريقيا .. فيديو

بشرى سارة للوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

تقرير مغربي| الوداد يتخطى الأهلي والترجي ويرتقي لصدارة الأندية الأفريقية

ترشيحاتنا

الدبلوماسي العالمي .. كوفي عنان أفريقي تولى رئاسة الأمم المتحدة مرتين متتاليتين

أستاذ ميكروبيولوجي يؤكد فاعلية علاج متواجد بـ مصر للقضاء على كورونا

مهاجم آرسنال السابق يطالب ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح من أجل هذا اللاعب

كيف تواجه الحكومة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية في أزمة كورونا

السعودية تبدد أوهام الدب الروسي.. فورين بوليسي: المملكة تفرض الكلمة الأخيرة في حرب أسعار النفط

خضوع عمارتين للحجر الصحي بـ أسوان.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لممارسة الرياضة.. سكان مدينة كاملة ينتهكون حظر التجوال.. تفاصيل

موعد رومانسي ينتهي بكارثة.. شابة تلقى مصرعها بسبب موبايل

الدبلوماسي العالمي .. كوفي عنان أفريقي تولى رئاسة الأمم المتحدة مرتين متتاليتين