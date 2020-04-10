صحيفة مغربية: مرتضى منصور معجب بلاعب الوداد ويرغب بضمه للزمالك





وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن مرتضى منصور يراقب الكرتي، بعد إعجابه بأدائه، وذلك تمهيدًا لضمه في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الصحيفة أن نجاح تجربة اللاعبين المغربين في الزمالك، ممثلين في أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا الوداد السابقين، أزاد رغبة مرتضى في ضم الكرتي لهم، ليكونوا ثلاثي مغربي في القلعة البيضاء.





يذكر أن نادي الزمالك سيلاقي نظيره نادي الرجاء المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلاقي الأهلي نظيره الوداد.





وتم الإعلان سلفًا عن تأجيل منافسات الدوري المصري، حتى نهاية شهر إبريل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، معجب باللاعب وليد الكرتي نجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، ويريد ضمه للفريق.