ورشة لتصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض بمستشفيات جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس أنه وخلال سعيها لسد عجز المستشفيات الجامعية من المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض، تم توجيه ورشة الخياطة بالمستشفيات الجامعية؛ لسد احتياجات المستشفيات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.





وأشارت الدكتورة سامية عبده إلى أن الجامعة منذ ٢٠١٥ تضم ورشة للخياطة تابعة لمستشفيات جامعة عين شمس تتولى تغطية احتياجات المستشفيات من الفرش الجراحى للأنواع المختلفة من العمليات الجراحية وورق التعقيم والمفروشات للمستشفيات وخلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد زاد احتياج المستشفيات مع وجود نقص فى هذه المستلزمات بالسوق فتم التوجه لتحسين جودة خدمة هذة الورشة فى محاولة لتغطية أكبر قدر من مستلزمات المستشفيات بجانب إنتاج الكمامات الوقائية أحادية الاستخدام بما غطى جزءا كبيرا من احتياجاتنا.





وأضافت الدكتورة سامية عبده أنه يتم اتباع القواعد الصحية للنظافة مع العاملين من ارتداء الكمامات أثناء عمليات الإنتاج، ونوهت إلى أن الجامعة تضم ورشتين إحداهما فى المستشفيات الجامعية والأخرى فى مستشفى عين شمس التخصصى.



