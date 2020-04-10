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أخبار البلد

بسبب كورونا.. مصر تطالب بتخفيف أعباء الدين الخارجي على الدول النامية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:18 م
مبنى اللوتس مقر وزراة
مبنى اللوتس مقر وزراة الخارجية
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محمد وديع
طالب السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، المفوضة السامية "ميشيل باشليه" بالمساهمة فى ضمان شمول خطط الاستجابة الدولية توصيات لتخفيف آثار أزمة كورونا، وخاصة في الدول النامية التي تعاني من موارد وقدرات طبية محدودة، فضلًا عن الإجراءات التى يمكن اتخاذها لتخفيف عبء الدين الخارجي على تلك الدول.

وشاركت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، صباح اليوم الجمعة،  في اجتماع عبر الإنترنت مع "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

وجاء ذلك بمشاركة رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمندوبين الدائمين للدول لدى الأمم المتحدة وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

وأكد السفير "علاء يوسف" في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة اتباع نهج شامل فى التعامل مع تحديات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأزمة، ولاسيما أثرها على الحق في الحياة والعمل والغذاء والصحة والنفاذ إلى الدواء وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

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