روشتة عاجلة من منظمة الصحة العالمية للسيطرة على فيروس كورونا.. فيديو

وضع الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، روشتة لتجنب خطر فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه سريعًا.









وقال وقال أدهانوم، في مؤتمر صحفي له، بشأن تطورات أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الجمعة، إن التشخيص المبكر يساهم في سرعة السيطرة على فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حالة رعب وفزع من فيروس كورونا على مستوى العالم.









وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه لا يمكن أن تتدعي أي بلد حول العالم أن لديها مناعة من الفيروس الخطير، هدفنا الرئيسي السيطرة على انتشار الفيروس وإتاحة الخدمات الطبية.









فيما أشار مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن التعاون ونبذ الخلافات عاملان رئيسيان لمواجهة أزمة كورونا، مضيفا أن أكثر حالات الوفيات للعاملين في قطاع الصحة ويجب توفير الحماية اللازمة لهم.





وأكد رايان، أن اختبارات الدم هى الأفضل لتحديد الاصابة بفيروس كورونا.



