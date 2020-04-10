اخلع حذاءك أمام الباب لتحمي بيتك من فيروس كورونا

لسوء الحظ قد تكون أحذيتنا هي مصدر لفيروس كورونا في منزلنا حال عدم خلعها بجوار باب المنزل، وذلك استنادًا لأحد الأفلام الوثائقية الجديدة الخاصة بفيروس كورونا.

ويوضح الوثائقي الذي أذيع على القناة الرابعة البريطانية كيف للعائلات أن تحمي منزلها من فيروس كورونا الذي يمكن أن يعيش في نعل الأحذية المطاطية والعادية لمدة 5 أيام.

كشف الخبراء الدكتور جافيد عبد المنعم، طبيب A & E ، وعالم الفيروسات د. ليزا كروس، أنه يجب ارتداء زوج واحد فقط من الأحذية خارج المنزل ويجب خلعهما بمجرد عودتك إلى المنزل.

وقالوا إن ذلك سيحد من فرص تلوث الفيروس للمنزل، مضيفين أنه عندما تدخل لأول مرة من الخارج، اخلع حذاءك على الفور، لأن معظم الأحذية بها نعل مطاطي غير مسامي، يمكن للفيروس البقاء عليه في أي مكان بين ثلاثة وخمسة أيام.