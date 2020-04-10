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أخبار العالم

إيطاليا: تسجيل 570 وفاة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض طفيف للمؤشرات اليومية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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أ ش أ

 أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 570 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد اليوم الجمعة، ما يمثل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع أمس الخميس حيث سجلت 610 حالات.

وأشارت البيانات الرسمية - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - أيضا إلى انخفاض للحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3951 حالة اليوم مقابل 4204 حالات أمس.

وانخفض كذلك عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 3605 أشخاص إلى 3497 ولذلك لليوم السابع على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 18849 شخصا، وإجمالي الإصابات 147 ألفا و577 حالة.

جدير بالذكر أن إيطاليا سجلت أمس الخميس ارتفاعا للحصيلة اليومية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد انخفاض استمر 3 أيام متتالية.
 
وقررت السلطات عدم رفع إجراءات الحجر الصحي في الظروف الحالية.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثالثة عالميا من حيث انتشار كورونا بعد الولايات المتحدة وإسبانيا؛ فيما سجل فيها أكبر عدد وفيات كورونا في العالم.
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