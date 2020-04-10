4433 حالة جديدة.. إصابات فيروس كورونا في فرنسا تتخطى 90 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 4433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 90 ألفا و767 حالة.





كما أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 987 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و197.













أعلنت شركة سانوفي الفرنسية العملاقة للصناعات الدوائية أنها ستتبرع بـ 100 مليون جرعة من دواء الملاريا الذي يتم اختباره للاستخدام كعلاج ضد فيروس كورونا.





وقالت الشركة الفرنسية في بيان لها اليوم الجمعة إن جرعات هيدروكسي كلوروكين ستمنح لـ50 دولة.





وأشارت الشركة إلى أنها تكثف الإنتاج بهدف مضاعفة القدرة على تصنيع الدواء.